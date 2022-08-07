لم يتقاضوا رواتبهم منذ 8 اشهر .. العلوميون يتظاهرون أمام صحة كركوك

2022/08/07 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

احتج عدد من شريحة العلوميين، اليوم الاحد، امام دائرة صحة كركوك احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "عدد من شريحة العلوميين نظموا وقفه احتجاجية امام دائرة صحة كركوك للمطالبة بصرف رواتبهم التي مرت عليها 8 أشهر".

وتشهد محافظة كركوك تظاهرات بين الفينة والأخرى لعدد من الشرائح، مثل أصحاب عقود الشركات النفطية، وكذلك التظاهرات المتعلقة بسوء الخدمات.

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