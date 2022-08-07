الموقف المروري لجانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد

2022/08/07 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدرت مديرية المرور العامة، الاحد، الموقف المروري للعاصمة بغداد لهذا اليوم.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم)، انه “بأشراف مباشر من قبل مدير المرور العام باشرت دوريات ومفارز مديرية المرور العامة في الساعة (٦٣٠) من صباح هذا اليوم بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية".

وأوضح البيان أن “حركة السير والمرور في جانب الرصافة تعاني من بعض الكثافات المرورية منها ساحة الخلاني باتجاه السنك وساحة التحرير باتجاه الشواف وبعض الكثافات في مداخل العاصمة الحبيبة بغداد".

وفي جانب الكرخ بين ان “حركة السير والمرور جيدة نوعا ما في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية، مع وجود بعض الكثافات في مداخل بغداد كذلك تشهد زخم مروري في منطقة العلاوي باتجاه ساحة المتحف وكذلك من ام الطبول باتجاه مستشفى اليرموك".

وتابع البيان “يكون الزخم المروري المسائي في ( المنصور ،حي الجامعة،اليرموك) بسبب المحلات التجارية والمولات” مبينا ان “مفارز مديرية المرور متواجدة لتنظيم حركة السير والمرور على مدار اليوم".

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