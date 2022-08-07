الجيل الجديد: ما يجري في كردستان يؤكد أن السلطة في كردستن قمعية

2022/08/07 | 11:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في حراك الجيل الجديد

ريبوار جلبي، الأحد، أن ماجرى يوم أمس

من اعتقال لنواب البرلمان والناشطين

يؤكد أن السلطة في إقليم كردستان قمعية.

وقال جلبي في حديث صحفي، إن “تظاهرات

يوم أمس كانت سلمية و

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