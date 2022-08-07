الأنواء الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

2022/08/07 | 11:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الأحد، عن حالة الطقس للأسبوع الحالي،

فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً

في درجات الحرارة.

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