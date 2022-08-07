أسعار الدولار تشهد انخفاضاً في الاسواق العراقية

2022/08/07 | 11:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم

الأحد، في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148500 دينار

لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء

الدولار 148400 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العرا

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