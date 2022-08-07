محمود الخطيب: الأهلي ليس للبيع ولن نسمح بالمزايدة على وطنيتنا

2022/08/07 | 11:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيّن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، أن المدير الفني البرتغالي، ريكاردو سواريش، متخوف من النتائج القادمة، بعد قرار استكمال مسابقة الدوري المصري باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابة، مُشيراً إلى أن إدارة الفريق لن تحاسب المدرب في حال سوء

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