2022/08/07 | 11:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول رئيس يساري في كولومبيا يؤدي اليمين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/07 | 11:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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