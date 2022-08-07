الرشيد يكشف تفاصيل قرض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل

2022/08/07 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن مدة تسديد قرض المشاريع الصغيرة والتي تمنح للعاطلين عن العمل.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "مبلغ القرض لغاية (10) مليون بمدة (3) سنوات، اما القرض لما زاد عن (10والغاية20) لمدة (4) سنوات".

ودعا المصرف "كافة الراغبين بالحصول على القرض والبالغ 20 مليون كحد اعلى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات".

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