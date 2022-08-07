الاتصالات تكشف تفاصيل جديدة عن مشروع القمر الصناعي

2022/08/07 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، أنها بصدد التعاقد مع شركة استشارية لإنشاء القمر الصناعي، فيما أشارت إلى أسباب توقف المشروع منذ عشرة إعوام.

وقال مدير عام دائرة العلاقات الخارجية والإعلام في الوزارة، عادل الأعرجي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القمر الصناعي مشروع طموح توقف منذ العام 2012 ومرَّ بظروف داعش الإرهابي وعدم وجود موازنة"، مبيناً، أنه "منذ العام 2013 لغاية اليوم لم ترصد موازنة استثمارية لهذا المشروع".

وأشار إلى، أنه "تم طرح مناقصة علنية لجميع شركات الفاندر، والآن نحن في طور تعاقد مع شركة استشارية لتحديد المتطلبات والمواصفات الفنية للقمر الصناعي، ولن يكلف ميزانية الدولة أي مبالغ على الموازنة الاستثمارية".

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