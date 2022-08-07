إسرائيل تنشر فيديو لـ

2022/08/07 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت إسرائيل فيديو لعملية إطلاق صواريخ من غزة، ويظهر من خلاله أن هناك صاروخا واحدا فشل على ما يبدو، مما تسبب بسقوطه داخل قطاع غزة.

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