النزاهة تؤكد سرية البلاغات التي تصلها من المواطنين

2022/08/07 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، المُواطنين للإبلاغ عن الفساد، فيما اكدت سرية البلاغات وتحرزها على هوية المبلغين.وذكر بيان للنزاهة تلقته ايرث نيوز، ان “على المُواطنين ممَّن يتعرَّضون للمُساومة والابتزاز والرشى أثناء مُراجعتهم للدوائر الحكوميَّة أو ملاحظة شبهات فسادٍ تحومُ حول ملفٍّ من ملفَّات إحدى وزارات الدولة ومُؤسَّساتها، المُبادرة والإسراع للإبلاغ عن ذلك”، […]

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