إصابة شخصين باعتداء إرهابي جنوب كركوك

2022/08/07 | 12:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر مطلع، الاحد، بأن مزارعا وقريبه اصيبا بجروح باعتداء ارهابي جنوب كركوك.

وقال المصدر ان” سيارة حمل صغيرة تعرضت الى وابل من الرصاص من قبل عناصر ارهابية في طريق زراعي قرب ناحية الرشاد جنوب كركوك ،ما ادى الى اصابة مزارع وقريبه بجروح”.

واضاف المصدر،ان” قوة امنية مشتركة بدات بتطويق مكان الهجوم وفتح تحقيق موسع في ملابساته”.

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