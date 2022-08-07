اكتشاف جديد يميط اللثام عن طبيعة حياة سكان “المدينة البائدة”

2022/08/07 | 12:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكتشف علماء آثار أربع غرف جديدة في منزل في بومبي مليء بالأطباق والأباريق وغيرها من الأشياء التي كانت تستخدم في الحياة اليومية.

ووفق العلماء فإن الاكتشاف الجديد يعطي لمحة عن حياة الطبقة الوسطى في اللحظة التي ثار فيها بركان جبل فيزوف، ودفن تلك المدينة الرومانية في عام 79 ميلادي.

وقالت سلطة حديقة بومبي الأثرية يوم السبت، إنه تم العثور على بقايا أوعية وحقيبة تم إفراغها على عجل، وسرير ومبخرة في طابقين من مبنى تم التنقيب عنه سابقا.

وبحسب علماء الآثار فقد كانت بعض المكتشفات أكثر قيمة من البعض الآخر، حيث كانت هناك أوان مصنوعة من البرونز أو الزجاج بجانب الأدوات اليومية.

وقال جابرييل زوشتريجل مدير الحديقة إن “شريحة كبيرة من السكان في الإمبراطورية الرومانية كانوا من الناس الذين يكدون من أجل لقمة العيش ولكنهم كانوا حريصين أيضا على رفع مكانتهم الاجتماعية”، وفقما نقلت “رويترز”.

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