2022/08/07 | 12:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الناشط الحقوقي برهان علوان، الاحد، بان حكومة مسرور بارزاني ارتكبت 10 انتهاكات لحقوق الانسان في تظاهرة الحرية.

وقال علوان ان” حكومة البرزاني ارتكبت انتهاكات صارخة لجموع المتظاهرين السلميين في اقليم كردستان من خلال سلسلة الاعتقالات العشوائية واستخدام القوة المفرطة وفرض اجراءات قسرية بحق الناشطين لافتا الى ان حتى وسائل الاعلام لم تسلم من الاعتقالات وعملية تكميم الافواه”.

واضاف، أن “حكومة بارزاني ارتكبت 10 انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في التعبير عن الراي في تظاهرة الحرية في الاقليم التي عكست حقيقة الاحزاب الحاكمة وانها لاتابى للحقوق العامة وتلجا الى كل الادوات التعسفية في مواجهة اي معارضة لها”.

واشار الى ان” تظاهرة الامس تؤكد بان كردستان تمر بمرحلة حرجة للغاية ستؤدي حتما الى انفجار شعبي في نهاية المطاف لانهاء سطوة الاحزاب الحاكمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشط حقوقي: كردستان ارتبكت 10 انتهاكات لحقوق الانسان في تظاهرة الحرية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشط حقوقي: كردستان ارتبكت 10 انتهاكات لحقوق الانسان في تظاهرة الحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).