حقيقة تعفن الرز المخصص للسلة الغذائية

2022/08/07 | 12:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت وزارة التجارة، اليوم الأحد، على حقيقة وجود “تعفّن” بمادة الرز المخصص للسلة الغذائية.

وذكر بيان للتجارة أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا فيديويا لاتهامات وردت لشخص أدعى وجود تكتل واعفان ورائحةغير مقبولة في أحد اكياس مادة الرز المخصص للسلة الغذائية”.

وأضاف أن “وزارة التجارة تنفي ذلك نفياً قاطعاً وتؤكد صلاحية مادة الرز للاستهلاك البشري، فإنها تشدد على أن الفحوصات التي تجريفي مختبراتها على مادة الرز دقيقة ولا تسمح بمرور أي كمية من التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع أن “ناشر الفيديو لم يوضح أين توجد هذه الكمية وما هو عنوان وكالة المواد الغذائية وفي أي منطقة جغرافية بغية التحقق واتخاذمايلزم”.

وأشار إلى أن “الفرق الرقابية ومنذ 48 ساعة انتشرت في عموم مناطق العراق وأجرت استبيان على عموم المواطنين حول وجود مثل هذهالكميات لكنها لم تجد أي كمية غير صالحة لدى وكلاء المواد الغذائية او المواطنين”.

وتهيب الوزارة وفقا لبيانها بـ”المواطنين الإبلاغ عن اي مخالفة تحصل في عملية تجهيز البطاقة التموينية حيث لا يمكن للوكيل توزيع أي كميةإذا كانت غير صالحة أو مخالفة للمواصفات”.

وأشار إلى أن “وزارة التجارة ترى أن هذا الفيديو المسرب غير صحيح وتنفيه نفياً قاطعاً كون الذي نشر الفيديو لم يعلن عن اسمه ولا عناسم الوكيل في المنطقة السكنية بغية التدقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة وقد يكون بدافع شخصي لتحقيق مأرب يبحث عنها بعضالفاسدين”.

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