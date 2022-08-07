خبير يلخص مراحل قانونية للخروج من الانسداد السياسي

2022/08/07 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أوضح الخبير القانوني صفاء اللامي، اليوم الاحد، مراحل الخروج من الانسداد السياسي، لافتا الى ان حل البرلمان وبقاء حكومة الكاظمي تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة هو الخيار الأمثل.وقال اللامي في تصريح […]

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