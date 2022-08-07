2022/08/07 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.وذكرت الامانة في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني” تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، الموافق، للتاسع من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).