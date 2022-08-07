2022/08/07 | 12:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محتجون يقتحمون محطة الشهداء الثانوية في منطقة القبلة بالبصرة بسبب انقطاع الكهرباء لغاية الان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XMyoz1Xx7h8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محتجون يقتحمون محطة الشهداء الثانوية في منطقة القبلة بالبصرة بسبب انقطاع الكهرباء لغاية الان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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