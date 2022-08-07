العراق بصدد التعاقد مع شركة استشارية لانشاء قمر صناعي

2022/08/07 | 12:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاتصالات، الأحد، أنها بصدد التعاقد مع شركة استشارية لإنشاء القمر الصناعي، فيما أشارت إلى أسباب توقف المشروع منذ عشرة إعوام.وقال مدير عام دائرة العلاقات الخارجية والإعلام في الوزارة، عادل الأعرجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “القمر الصناعي مشروع طموح توقف منذ العام 2012 ومرَّ بظروف داعش الإرهابي وعدم وجود موازنة”، مبيناً، […]

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