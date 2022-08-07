2022/08/07 | 12:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: زيد شحاثة كنت طالبا “شاطرا” كما يقال, خلال سنوات دراستي, لكن والدي أسكنه المولى...

ظهرت المقالة النجاح..



أنه مجرد حظ أولاً على المسلة.

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