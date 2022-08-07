بعد عجز حكومتي الانبار وصلاح الدين.. حملة تطوعية لتأهيل طريق حديثة- بيجي (فيديو+صور)

2022/08/07 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفذ مجموعة من الشباب وبجهود تطوعية، اليوم الاحد، اعمال اصلاح التخسفات والمطبات الموجودة على طريق بيجي – حديثة بعد عجز حكومتي الانبار وصلاح الدين على اصلاحها.

وبحسب صور ومقطع فيديو حصلت عليها (بغداد اليوم)، فقد بدأت الحملة التطوعية لإصلاح التخسفات والمطبات الموجودة في طريق بيجي حديثة بكلفة 20 مليون دينار .

وبدأ العمل من الصينية باتجاه حديثة بعد توفير جميع الاليات والادوات لتنفيذ اعمال اصلاح الشارع الحيوي الذي يربط صلاح الدين والانبار.

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