قمع واعتقالات طالت نوابا.. احتجاجات في كردستان العراق على الفساد وتردي الأوضاع

2022/08/07 | 12:27 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت قوات الأمن في كردستان العراق الغاز المدمع لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا وسط مدينة السليمانية احتجاجا على الفساد وتردي المعيشة، واعتقلت ناشطين ونوابا من حزب كردي معارض دعا للمظاهرة.

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