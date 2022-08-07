محكمة جنايات بابل تحكم بالسجن خمسة عشر عاما على ثلاثة ضباط على خلفية حادثة جبلة

2022/08/07 | 12:56 - المصدر: وكالة خبر

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حكمت محكمة جنايات بابل اليوم الأحد بالسجن خمسة عشر عاما على ثلاثة ضباط على خلفية مقتل عائلة من جبلة شمال بابل قبل عام تقريبا.

وقال مصدر في محكمة جنايات بابل ” أن المحكمة حكمت اليوم الأحد بالسجن خمسة عشر عاما على ثلاثة ضباط على خلفية مقتل أحد عشر شخصا من عائلة واحدة في ناحية جبلة قبل عام تقريبا.

واضاف أن المحكمة قامت بإعلان براءة عشرة من منسبي الشرطة بنفس القضية.

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