الداخلية التركية تطلق عملية امنية جديدة ضد خلايا حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد

2022/08/07 | 12:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن اطلاق عملية امنية جديدة ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني وخلاياه المسلحة بولاية ماردين المحاذية للحدود السورية جنوب شرق البلاد .

وذكرت الداخلية التركية في بيان لها اليوم الاحد ان العملية الامنية التي اسمتها / أرن 31 / يشارك بها المئات من قوات الشرطة والدرك والقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وتهدف الى القضاء على الخلايا المسلحة للتنظيم الكردستاني ومنع انشطته في هذه الولاية وغالبية سكانها من الاكراد .

يذكر ان وزارة الداخلية التركية بدأت سلسلة عمليات “أرن” الامنية ضد تنظيمات حزب العمال الكردستاني في ولايات جنوب شرق تركيا وشمالها في كانون الثاني من العام الماضي .

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