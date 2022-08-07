شاهد.. صاعقة برق تقتل 3 أشخاص وفيضان يحاصر نحو ألف آخرين في وادي الموت بأمريكا

2022/08/07 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الولايات المتحدة ملايين الأشخاص يتعاملون مع طقس الصيف القاسي.من الحرارة الخطيرة، إلى تهديدات الفيضانات المفاجئة الجديدة في ولاية كنتاكي، وضربة البرق القاتلة بالقرب من البيت الأبيض.توافينا كول هيغينز بالمزيد من الأحدث في تقريرها المصور.

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