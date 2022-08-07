2022/08/07 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الأحد، تمكن وكالة الاستخبارات من ضبط 8 مواقع و30 عجلة بواجبات منفصلة للحد من عمليات تهريب النفط في عدة محافظات.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات وخلال الأسبوعين الماضيين تمكنت من احباط عملية لسرقة المنتوجات النفطية بكمية اكثر من (٧٥٠ الف لتر تقريباً) وذلك خلال ضبط (٨) مواقع نفطية و(٣٠) عجلة والقى القبض على سائقيها تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية".

واضافت انه "تم ضبط مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته تحتوي على خزانات حديدية وبلاستيكية مختلفة الأحجام بداخلها منتوج نفطي بكميات مختلفة ضمن محافظات (بغداد - ديالى - كركوك - صلاح الدين - البصرة - نينوى)".واشارت الى، ان "المفارز ذاتها تمكنت من ضبط عجلات نوع صهاريج وحوضيات، كما القت القبض على سائقيها وهي محملة بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية، ضمن محافظات (البصرة - بغداد— كركوك - بابل - الانبار - صلاح الدين - نينوى - ديالى)".

وتابعت الخلية، "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ثمانية مواقع و30 عجلة لتهريب النفط في عدة محافظات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ثمانية مواقع و30 عجلة لتهريب النفط في عدة محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).