2022/08/07 | 13:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت وزارة التجارة الداخلية السورية سعر البنزين المدعوم بنحو 130 في المئة في الوقت الذي تعيش فيه سوريا أزمات معيشية متتالية تتمثل بارتفاع الأسعار ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثالثة.. سوريا ترفع سعر البنزين المدعوم بنحو 130 في المئة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثالثة.. سوريا ترفع سعر البنزين المدعوم بنحو 130 في المئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).