دراسة : الأسبرين يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية

2022/08/07 | 13:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تعتبر النوبة القلبية واحدة من أكثر أشكال أمراض القلب فتكا، وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى القلب فجأة.وفي حين أن تغييرات نمط الحياة والأدوية يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر، في بعض الأحيان يمكن أن يكون للأخير تأثير معاكس.وتوصلت دراسة جديدة أجرتها كلية ييل للصحة العامة، إلى أن دواءين […]

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