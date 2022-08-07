2022/08/07 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد ، اسماء الطلبة المؤهلين للاختبار التنافسي الثاني للصف الاول المتوسط في مدارس الموهوبين لمحافظات ( بغداد ، البصرة ، نينوى ، الانبار ، النجف الاشرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن نتائج امتحان الطلبة الموهوبين المركز الخبري الوطني.

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