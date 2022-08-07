2022/08/07 | 13:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار تواصل الأندية المحلية عملها لاستيفاء المعايير الخاصة بالحصول على الرخصة الآسيوية من أجل المشاركة في دوري التراخيص في الموسم الجديد 2022- 2023 المؤمل انطلاقه بداية شهر تشرين الأول المقبل.وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، بلال زكي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" الأندية المحلية تبذل كل ما بوسعها منذ ايام لملء المعايير الخاصة بالحصول على الرخصة الآسيوية التي تضمن لها المشاركة في دوري الموسم المقبل".وأضاف زكي، أن" الأندية لغاية الآن لم تحقق النقاط الكاملة لاستيفاء الرخصة الآسيوية، ولكن هناك أندية قريبة جداً من الحصول على الرخصة، أبرزها أندية الزوراء والكهرباء والشرطة والقوة الجوية ونفط الوسط واندية أخرى ".وبين زكي، أن" هنالك أندية بدأت متأخرة في عملية ملء المعايير الخاصة بالحصول على الرخصة ولديها وقت متبقٍ لغاية منتصف الشهر الحالي كموعد نهائي لتقديم دفعات الأندية".وواصل زكي:" نأمل أن تتمكن جميع الأندية من استيفاء المعايير والشروط الخاصة ؛ لكي تتمكن جميع الأندية من المشاركة في دوري الموسم المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأندية المحلية تسابق الزمن للحصول على الرخصة الآسيوية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأندية المحلية تسابق الزمن للحصول على الرخصة الآسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).