بالصور:العتبة الحسينية تقيم مجالس استشهاد الامام الحسين ورفع رايات الامام الحسين في كردستان العراق

2022/08/07 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام قسم الشؤون الدينية في العتبة

الحسينية المقدسة مجالس عزاء في محافظة

اربيل استذكاراً لمصاب سبط رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم) استمرت لمدة

خمسة أيام وسط حضور واسع وتفاعل كبير من

المعزين.

وقال

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