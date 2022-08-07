العراق يعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء

2022/08/07 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم

الثلاثاء بمناسبة العاشر من محرم

الحرام.

وقالت الامانة في بيان صحفي، انه "تقرر

تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء،

الموافق، للتا

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