2022/08/07 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

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تتعرض شبكة WiFi المنزلية للاختراق بشكل متكرر، وعلى سبيل المثال:كلفت جرائم الإنترنت الناس في الولايات المتحدة أكثر من 6.9 مليار دولار في عام 2021، كما مثل التصيد الإلكتروني وانتهاكات البيانات الشخصية أيضًا عاملًا مهمًا.

يحتوي المنزل الأمريكي العادي الآن على أكثر من 10 أجهزة متصلة بشبكة WiFi المنزلية.



وتشمل هذه الأجهزة: اللابتوب والأجهزة اللوحية والهواتف والساعات الذكية وأجهزة البث.



ومع وجود الكثير من البيانات المخزنة على هذه الأجهزة -أرقام بطاقات الائتمان والسجلات المصرفية وبيانات اعتماد تسجيل الدخول وغيرها من المعلومات الشخصية والخاصة- فأنت تريد التأكد من أنك تحمي نفسك من المتسللين إذا تعرضت شبكتك للخطر.

لذلك سوف تساعد الشبكة المنزلية الآمنة في تقليل مخاطر التعرض للاختراق ووصول شخص ما إلى معلوماتك الحساسة.



ليس ذلك فحسب بل ستُبعد المستخدمين والأجهزة غير المرغوب فيها أو غير المصرح لهم، والتي من شأنها إبطاء اتصالك أو التحميل المجاني على خدمة الإنترنت التي تدفع مقابلها.

10 نصائح لتأمين شبكة WiFi المنزلية:

1- ضع جهاز التوجيه الخاص بك في موقع مركزي

يبدأ أمان الشبكة القوي بإعداد ذكي.



إذا أمكن ضع جهاز التوجيه الخاص بك في وسط منزلك.



ترسل أجهزة التوجيه إشارات لاسلكية في جميع الاتجاهات؛ لذا فإن وضع جهاز التوجيه الخاص بك بشكل استراتيجي في موقع مركزي يساعد في الحفاظ على اتصالك بحدود منزلك.

على سبيل المثال: إذا كان لديك إنترنت في شقة حيث يكون الجيران على يسارك ويمينك فإن وضع جهاز التوجيه الخاص بك بجوار جدار مشترك يمكن أن يرسل إشارة قوية ومغرية في طريقهم.



حتى لو لم تكن في شقة يمكن لجهاز التوجيه الجيد إرسال إشارات في الجوار أو عبر الشارع.



سوف يساعد وضع جهاز التوجيه الخاص بك بموقع مركزي في تقليل المسافة التي تنتقل بها هذه الإشارات خارج منزلك.

2- أنشئ كلمة مرور WiFi قوية وغيّرها كثيرًا

يعد إنشاء كلمة مرور فريدة لشبكة WiFi الخاصة بك أمرًا ضروريًا للحفاظ على اتصال آمن.



تجنب كلمات المرور أو العبارات التي يسهل تخمينها، مثل اسم الشخص أو أعياد الميلاد أو أرقام الهواتف أو غيرها من المعلومات الشائعة.

وبينما كلمات مرور WiFi البسيطة من السهل تذكرها فإنه من السهل أيضًا على الآخرين اكتشافها.



كما يجب أن تتأكد من تغيير كلمة المرور الخاصة بك كل ستة أشهر أو نحو ذلك، أو في أي وقت تعتقد أنه قد تم اختراق أمان الشبكة.

3- غيّر بيانات اعتماد تسجيل الدخول الافتراضية لجهاز التوجيه

على نفس المنوال من حماية كلمة المرور لشبكة WiFi الخاصة بك ستحتاج أيضًا إلى منع أي شخص من الوصول مباشرة إلى إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك.



لفعل ذلك امض قدمًا وقم بتغيير اسم المسؤول وكلمة المرور لجهاز التوجيه الخاص بك.

يمكنك تسجيل الدخول إلى إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك عن طريق كتابة عنوان IP الخاص به في شريط عنوان URL، ولكن معظم أجهزة التوجيه والموفرين لديهم تطبيق يتيح لك الوصول إلى نفس الإعدادات والمعلومات.

وتعد بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى جهاز التوجيه الخاص بك منفصلة عن اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور.



وفي حالة إذا لم تكن متأكدًا من الإعداد الافتراضي يجب أن تتمكن من العثور عليه في الجزء السفلي من جهاز التوجيه.

4- قم بتشغيل جدار الحماية وتشفير WiFi

تحتوي معظم أجهزة التوجيه على جدار حماية لمنع القرصنة الخارجية، بالإضافة إلى تشفير Wi-Fi لمنع أي شخص من التنصت على البيانات التي يتم إرسالها ذهابًا وإيابًا بين جهاز التوجيه والأجهزة المتصلة.



كلاهما نشط عادةً بشكل افتراضي لكنك ستحتاج إلى التحقق للتأكد من أنهما قيد التشغيل.

الآن بعد أن عرفت كيفية تسجيل الدخول إلى إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك تحقق للتأكد من تمكين جدار الحماية وتشفير WiFi.



وفي حالة إذا تم إيقاف تشغيلهما لأي سبب من الأسباب فعليك تشغيلهما.

5- أنشئ شبكة WiFi للضيوف

قبل مشاركة الوصول إلى شبكتك المنزلية الرئيسية فكر في إنشاء شبكة ضيف منفصلة للزوار؛ حيث من الممكن أن تكون أجهزتهم أو أي شيء يقومون بتنزيله أثناء الاتصال بشبكتك قد يكون مصابًا ببرامج ضارة أو فيروسات تستهدف شبكتك دون علمهم بذلك.

تعد شبكة الضيف أيضًا مثالية لأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بك، مثل الكاميرات ومكبرات الصوت الذكية وغيرها.

6- استخدم VPN

هناك عدة أسباب لاستخدام شبكة VPN، وأمن الشبكة هو بالتأكيد أحدها.



من بين أشياء أخرى تخفي الشبكة الافتراضية الخاصة عنوان IP ونشاط WiFi، بما في ذلك بيانات التصفح.

وربما تكون شبكات VPN أكثر فائدة عند الاتصال بشبكة عامة، ولكن لا يزال بإمكانها إضافة مستوى من الأمان والخصوصية إلى شبكتك المنزلية.



وبعض شبكات VPN أفضل من غيرها، ولكن مثل أي شيء آخر غالبًا ما تحصل على ما تدفع مقابله.



تتوفر خدمات VPN المجانية ولكن دفع مبلغ إضافي سيوفر خدمة أفضل وأكثر أمانًا.

7- حافظ على جهاز التوجيه والأجهزة الخاصة بك محدثة

يبدو أن تحديثات البرامج تظهر دائمًا عندما تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت في أغلب الأحيان.



على الرغم من أنها قد تكون مزعجة إلا أنها غالبًا ما تتضمن تحديثات أمنية.



عندما تدرك الشركات وجود ثغرات أمنية محتملة أو مكشوفة فإنها تطلق تحديثات وتصحيحات لتقليل المخاطر أو القضاء عليها.

سوف يساعد الحفاظ على تحديث جهاز التوجيه الخاص بك والأجهزة المتصلة في ضمان حصولك على أفضل حماية ضد البرامج الضارة ومحاولات القرصنة المعروفة؛ لذا عليك تعيين جهاز التوجيه الخاص بك ليتم تحديثه تلقائيًا في إعدادات المسؤول، إن أمكن، تحقق بشكل دوري للتأكد من تحديث جهاز التوجيه الخاص بك.

8- تعطيل الوصول عن بُعد لجهاز التوجيه

يسمح الوصول عن بُعد لجهاز التوجيه لأي شخص غير متصل مباشرة بشبكة Wi-Fi الخاصة بك بالوصول إلى إعدادات جهاز التوجيه.



وما لم تكن هناك حاجة للوصول إلى جهاز التوجيه الخاص بك أثناء تواجدك بعيدًا عن المنزل فلا يوجد سبب لتمكين الوصول عن بُعد.

يمكنك تعطيل الوصول عن بعد ضمن إعدادات المسؤول الخاصة بالموجه.

9- تحقق من الأجهزة المتصلة

افحص الأجهزة المتصلة بشبكتك بشكل متكرر وتحقق من أنك تعرف ماهيتها.



وفي حالة إذا كان هناك أي شيء يبدو مريبًا فافصله وغيّر كلمة مرور WiFi.



سيتعين عليك إعادة توصيل جميع أجهزتك المتصلة سابقًا بعد تغيير كلمة المرور الخاصة بك.

10- الترقية إلى جهاز توجيه WPA3

يعد WPA3 هو أحدث بروتوكول أمان لأجهزة التوجيه، ويجب أن تكون جميع أجهزة التوجيه الجديدة مزودة به؛ لذلك لو اشتريت جهاز توجيه جديدًا فلا داعي للقلق، ومع ذلك يستأجر العديد من الأشخاص أجهزة التوجيه الخاصة بهم مباشرة من الموفر، والتي قد لا تتضمن أحدث المعدات.

وفي حالة إذا تم تصنيع جهاز التوجيه الخاص بك قبل عام 2018 فمن المحتمل أن يكون لديك جهاز WPA2، والذي يفتقر إلى نفس مستوى بروتوكولات الأمان مثل أجهزة WPA3 الأحدث.

يجب أن يخبرك البحث السريع عن طراز جهازك بوقت ظهوره وأي مزايا محددة مثل: إذا كان يحتوي على WPA2 أو WPA3.



وإن كان لديك جهاز توجيه مزود بـ WPA2 فاتصل بالمزود الخاص بك وتفاوض للحصول على جهاز توجيه أفضل وأحدث.

في النهاية تذكر أنه حتى مع أحدث الطرق وأكثرها فعالية لحماية شبكتك المنزلية لن يكون الأمان مؤكدًا بنسبة 100%.



وطالما يوجد الإنترنت سيجد المتسللون ومجرمو الإنترنت طرقًا لاستغلالها.



ولكن مع النصائح المذكورة أعلاه نأمل في أن تتمكن من الحفاظ على أمان شبكتك بشكل أفضل بعيدًا عن أي شخص يحاول استخدام اتصالك أو الوصول إلى بياناتك.

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