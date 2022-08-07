دلافين تنقذ سباحاً من سمكة قرش

2022/08/07 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنقذت مجموعة من الدلافين سباحاً بريطانياً يُدعى آدم ووكر؛ وذلك بعد اقتراب سمكة قرش منه أثناء سباق 16 ميلاً.وشاهد ووكر القرش يسبح على بعد بضعة أمتار تحته، وأضاف: «حاولت عدم إظهار الرعب وفكرت في شيء إيجابي وهو قطع المسافة بنجاح ثم جاءت الدلافين، وشكلت نحو دائرة لحمايتي من هجمته، كانت تحميني وتقودني للعودة لبيتي.



هذه التجربة ستبقى في ذاكرتي إلى الأبد، لا أستطيع القول: إن الدلافين جاءت لحمايتي فهي لم تتكلم معي، لكن بعد دقائق قليلة من وصولها اختفى القرش وبقيت الدلافين معي 50 دقيقة أخرى».وقال ووكر: إن صديقه أخبره أنه لا حاجة به إلى القلق من وجود أسماك قرش في المياه القريبة من الشاطئ، لكنه لم يكن على صواب.وصادف ووكر القرش الذي سبق أن رآه في سباقات في هاواي وقناة تسوجارو اليابانية، وأكد أن عدم إظهار الهلع هو أهم عنصر عند مواجهة سمك القرش المفترس.

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