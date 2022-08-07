النفط: تأمين  35 مليون لتر من المشتقات النفطية و600 طن من الغازالسائل استعداد لزيارة عاشوراء

2022/08/07 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، حامد يونس، الاحد، تامين 35 مليون لتر من المشتقات النفطية و600 طن من الغازالسائل استعداداً لزيارة العاشر من محرم في كربلاء المقدسة، وفقا لبيان عن الوزراة.

ونقل البيان عن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب ، أنه "توفير خزين كافي لمراسم الزيارة من المنتجات النفطية للمحافظة في مستودع كربلاء الجديد ومستودع النجف بواقع (١٥ ) مليون لتر بنزين و(٥ ) مليون لتر من النفط الأبيض و(١٥) مليون لتر من زيت الغاز ، بالاضافة الى استمرار الحصة اليومية للمحافظة"، مشيرا الى "تجهيز الغاز السائل من خلال (135) وكيلا جوالا معتمدا لدى فرع الشركة في كربلاء ".

وقال مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز انمار علي حسين انه "تم زيادة الحصة المقررة من الغاز السائل لمحافظة كربلاء من ( 500 طن الى 600 طن) يوميا طيلة فترة الزيارة لتامين الاحتياج في معامل التعبئة من المادة لتجهيز اسطوانات الغاز السائل ".

وقال وكيل مدير عام شركة خطوط الانابيب النفطية المكلف بادارة الشركة ماجد عبدالرضا ان "الشركة استنفرت كافة امكاناتها البشرية والفنية للمشاركة ضمن خطة الوزارة الوقودية للمناسبة حيث تم تهيئة المستودعات لضخ المشتقات النفطية وتجهيزها الى منافذ التوزيع ."

ويذكر ان وزارة النفط تعد خطة سنوية لتامين الوقود اللازم لاحياء المناسبات الدينية المليونية وتسخر كافة الامكانات لانجاح خطتها وانجاح مراسم الزيارات.

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