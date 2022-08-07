الزراعة تعلن ارتفاع أعداد النخيل في العراق الى 17 مليوناً

2022/08/07 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن نجاحها بزيادة عدد النخيل من 12 مليون نخلة الى 17 مليون نخلة، فيما أكدت الاستمرار بتوجه زيادة عدد النخيل في البلاد.

وقال الوكيل الفني لوزراة الزراعة ميثاق عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً في زيادة عدد النخيل بالبلاد، وزيادة إنتاجية النخلة الواحدة ونوعية وأصناف النخيل التي تنتج تمور عالية الجودة وذات مردود اقتصادي للمزارع".

ولفت الى أن "الوزارة عملت على تعزيز زيادة عدد النخيل والانتاج ببرامج تطوير الزراعة النسيجية للنخيل ودعم حملات مكافحة الآفات التي تصيب النخيل، بالإضافة الى أنها شجعت الاستثمار في مجال تصدير التمور وما يتعلق بذلك من معاملات فنية تتعلق بالارتقاء بالتعبئة لتلبية متطلبات السوق الخارجية".

وأضاف، أن "النخلة هي من الأشجار المعمرة والتي تحتاج لفترات زمنية أطول مقارنة بباقي الأشجار لدخولها في الإنتاج، فهي تحتاج الى رعاية مكثفة خلال فترة نموها".

وأشار الى أن "وزارة الزراعة خلال السنوات العشر المنصرمة قد نجحت في زيادة أعداد النخيل من 12 مليون نخلة الى 17 مليون نخلة وهي مستمرة بهذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة ليعود العراق منتجاً رئيساً للتمور في المنطقة وإنتاج أصناف نادرة وذات مردود اقتصادي".

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