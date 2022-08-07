2022/08/07 | 13:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم والكاظمي يؤكدان اهمية ابعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن اختلافات القوى السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/07 | 13:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم والكاظمي يؤكدان اهمية ابعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن اختلافات القوى السياسية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم والكاظمي يؤكدان اهمية ابعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن اختلافات القوى السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).