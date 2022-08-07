2022/08/07 | 13:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tRTCooCiYDc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع قرب زيارة العاشر من محرم ... توافد الزائرين الى كربلاء المقدسة وملفات أخرى في نشرة الــ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع قرب زيارة العاشر من محرم ... توافد الزائرين الى كربلاء المقدسة وملفات أخرى في نشرة الــ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).