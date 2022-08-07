2022/08/07 | 13:22 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد يحدد مدة تسديد قرض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/07 | 13:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يحدد مدة تسديد قرض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يحدد مدة تسديد قرض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).