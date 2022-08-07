ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة.. والقبة الحديدية تسجل

2022/08/07 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت 97 في المئة من الصواريخ الفلسطينية التي حاولت التصدي لها خلال تفجر القتال في غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهو تحسن في أداء المنظومة المدعومة من الولايات المتحدة.

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