2022/08/07 | 13:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدفت مجموعة إرهابية مؤخراً، كابلات المشروع الوطني للإنترنت في محافظة البصرة، في محاولة منها لمنع وصول الخدمة الجديدة التي يقدمها المشروع إلى المواطنين.

وتعرضت كابينة FBS64 في البصرة التي نصبت حديثاً، إلى كسر وقطع الكابلات التي في داخلها قبل أيام من بدء وصول الخدمة إلى المشتركين.

ويؤكد المشروع الوطني للإنترنت، أن هذا الأعمال الإرهابية، تستهدف بالدرجة الأساس المواطنين وتقف عائقاً أمام وصول خدمة إنترنت متطورة لمنازلهم، تستخدم فيها أحدث تقنيات تمرير السعات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كابينات المشروع الوطني للإنترنت لهجمات إرهابية، ففي الأسابيع الأخيرة حدث ذلك في محافظتي نينوى وذي قار وقبلها في بغداد، وهو ما يؤكد وجود أعمال ممنهجة للإضرار بالمواطنين.

وتعرف المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب العراقي لسنة 2005 الإرهاب على أنه “كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعمال إرهابية تستهدف كابلات المشروع الوطني للإنترنت في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعمال إرهابية تستهدف كابلات المشروع الوطني للإنترنت في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).