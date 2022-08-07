جنايات الكرخ السجن المؤبد بحق اربعة مجرمين عن جريمة استهداف مطار بغداد

2022/08/07 | 13:58 - المصدر: وكالة خبر

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اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن المؤبد بحق اربعة مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ بتأريخ 28 / 1 / 2022.

يذكر ان الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005″.

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