اجتماع بين الحكيم والكاظمي.. هذا ما جرى!

2022/08/07 | 13:58 - المصدر: وكالة خبر

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اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم أهمية إبعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن اختلافات القوى السياسية.

وشدد الحكيم خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة استثمار الوفرة المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط في تحسين الواقع الإقتصادي والإجتماعي وتنويع مصادر الدخل، وقال سماحته إن الوفرة المالية حدث عرضي لابد من استثماره في إحياء المشاريع التي تنهي حالة الدولة الريعية.

واكد اهمية الاهتمام بقطاع الكهرباء والعمل على إدامتها كي لا تتكرر حالات الإنطفاء التام في بعض المحافظات ، كما أكد أهمية إصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد ، وضرورة استخدام الطرق القانونية والدستور واعتماد مبدأ التشاور بين الجميع ليحظى الإصلاح بدعم شعبي ومجتمعي من كل الأطياف

ودعا الحكيم الحكومة والأجهزة الأمنية إلى استمرار العمليات العسكرية والأمنية لضرب الإرهاب في معاقله ، مشددا على ضرورة إدامة العلاقات مع دول الجوار والعالم من ثابت المصلحة الوطنية والسيادة العراقية.

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