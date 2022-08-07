شاهد.. هذه النظارات تسمح للصم

2022/08/07 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخل عدسات هذه النظارات "الذكية" الجديدة، والتي طوّرتها شركة "X-R-A-I Glass"، يتم تحويل حديث الأشخاص إلى نص في الوقت الفعلي، مع وجود عرض حي للترجمات.وتُعتبر ديانا مارتن من أوائل الأشخاص الذين جربوا هذه النظارات المُجهّزة خصيصًا بتقنية تساعد الصّم على "رؤية" المحادثات.

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