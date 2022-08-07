صفقات ضخمة لضم لاعبين مغمورين في الدوري الإنجليزي

2022/08/07 | 14:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

تعهد تشلسي بدفع نحو 75 مليون دولار لشراء الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا من برايتون، ليحصد النادي القادم من الساحل الجنوبي نحو 55 مليون دولار في شكل أرباح لبيع اللاعب الذي ضمه لصفوفه قبل 12 شهرا فقط.

وتعد هذه الصفقة أحد أكثر الأمثلة المدهشة حتى الآن لمدى تأثر قيمة اللاعب بقدرته على التعامل مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز ولو حتى لموسم واحد فقط.

ففي أغسطس/آب من العام الماضي، اشترى برايتون اللاعب كوكوريا من خيتافي الإسباني مقابل نحو 20 مليون دولار، ليخوض موسما رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسعى مانشستر سيتي البطل لضم اللاعب الصاعد من أكاديمية الشباب ببرشلونة، لكنه رفض السعر المطلوب من برايتون وتدخل تشلسي، المملوك الآن لمستثمرين بقيادة الأميركي تود بوهلي، وحسم الصفقة.

وقال غراهام بوتر مدرب برايتون إن النادي لم يكن بحاجة لبيع اللاعب لكنه أقر بشكل غير مفاجئ بأنها صفقة جيدة.



وأضاف “أعتقد أننا حصلنا على الرسوم المناسبة وهذا وضع جديد فاز فيه الجميع.



حصل اللاعب على فرصة عظيمة ونال النادي البائع مقابلا جيدا والنادي المشتري بات يمتلك لاعبا جيدا أيضا، لذا فالجميع فائز”.

وأنجز برايتون عملا مماثلا العام الماضي عندما باع قلب الدفاع بن وايت الذي لعب أيضا لموسم واحد فقط في الدوري الممتاز إلى أرسنال مقابل 62 مليون دولار.

وصعد وايت من صفوف الشباب في برايتون، وبالتالي كانت هذه صفقة رابحة بنسبة 100% للنادي.



وكما هو الحال مع كوكوريا، أثار السعر دهشة الكثيرين.

في الواقع، تجاوزت صفقتا كوكوريا ووايت ما دفعه برايتون لبناء ملعب أميكس الذي تكلف 112 مليون دولار.

موهبة حقيقية

وفي حين أن برايتون اكتسب سمعة بأنه متفرد ومميز في تعظيم قيمة مواهبه، فقد ظهر تأثير كونك لاعبا تمتلك موهبة حقيقية في الدوري الإنجليزي الممتاز على رسوم انتقالك لفريق آخر.

ووقّع المهاجم البرازيلي ريتشارليسون مع واتفورد في أغسطس/آب 2017 مقابل 13 مليون دولار، وبعد عام دفع إيفرتون أكثر من 3 أضعاف هذا المبلغ لضمه إلى جوديسون بارك.

وبدا أن إنفاق 42 مليون دولار على لاعب سجل 5 أهداف في أول موسم له في إنجلترا كان باهظا في ذلك الوقت، ولكن بعد تألقه في مرسيسايد، تم بيعه إلى توتنهام في يوليو/تموز الماضي مقابل 60 مليون دولار تقريبا بالإضافة إلى نحو 10 ملايين أخرى في صيغة مكافآت.

وتعاقد ولفرهامبتون واندرارز مع المهاجم ديوغو جوتا من أتلتيكو مدريد مقابل نحو 16 مليون دولار عندما كان في دوري الدرجة الثانية لكن بعد موسمين في الدوري الإنجليزي الممتاز بات يساوي أكثر من 50 مليون دولار مع ليفربول.

ونظرا لأن الدوري الإنجليزي الممتاز يعتبر المسابقة الأولى في العالم، فمن الواضح أن مدربي الفرق الكبرى يرغبون في التعاقد مع لاعبين يثقون بقدرتهم على اللعب عند هذا المستوى.

زيادة ضخمة مقابل كل مباراة

ويمكن رؤية هذا التأثير أيضا في الصفقات الأصغر حجما، فقد شاهد المدافع الأيرلندي ناثان كولينز، الذي خاض 18 مباراة فقط في الدوري الممتاز مع بيرنلي، قيمته ترتفع من 15 مليون دولار دفعها بيرنلي إلى ستوك سيتي إلى نحو 25 مليونا دفعها ولفرهامبتون واندرارز الشهر الماضي.

ويعكس هذا زيادة بأكثر من 500 ألف دولار مقابل كل مباراة لعبها كولينز في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومع ذلك، ارتفعت قيمة كوكوريا السوقية بمقدار 1.5 مليون دولار لكل مباراة.

ووصف مارتن كيون مدافع أرسنال السابق صفقة تشلسي بأنها “غير منطقية”.



وقال لموقع توكسبورت “إنه مبلغ لا يصدق.



أعتقد أنه مبالغ فيه.



وأعتقد أنه ورغم تميز كوكوريا فإن هناك مجموعة أفضل منه.



يبدو الأمر وكأنها عملية شراء تمت على عجل.



لقد جاء المالك الجديد وهو يريد أن يحدث فارقا”.

وأضاف “عشية الموسم الجديد، جاء يدلي ببيان يتضمن هذا النوع من الصفقات.



هل يشكل هذا تجاوزا في الإنفاق؟ أعتقد أنه ربما يكون كذلك”.

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