استعدادا لزيارة عاشوراء.. تأمين 35 مليون لتر من مشتقات النفط و600 طن من الغاز السائل

2022/08/07 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس، اليوم الاحد، اكمال كافة الاستعدادات لزيارة العاشر من محرم من خلال الخطة الوقودية التي تعدها وزارة النفط سنويا.

وقال يونس في بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان "الخطة بتوجيه من وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل لتامين المشتقات النفطية والغاز السائل للمواكب والهيئات الحسينية والمركبات الخاصة بنقل الزائرين احياء للمناسبة بالاضافة الى المشاركة في الجهد الحكومي لنقل الزائرين".

وأضاف، ان "الوزارة اعدت خطة متكاملة لتقديم الخدمات وتسخير الياتها ومنتسبيها للمشاركة والمساهمة في نجاح مراسم الزيارة المليونية".

الى ذلك اعلن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب "توفير خزين كافي لمراسم الزيارة من المنتجات النفطية للمحافظة في مستودع كربلاء الجديد ومستودع النجف بواقع (15) مليون لتر بنزين و(5) مليون لتر من النفط الأبيض و(15) مليون لتر من زيت الغاز ، بالاضافة الى استمرار الحصة اليومية للمحافظة.



مشيرا الى تجهيز الغاز السائل من خلال (135) وكيلا جوالا معتمدا لدى فرع الشركة في كربلاء .

من جانبه قال مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز انمار علي حسين ، انه "تم زيادة الحصة المقررة من الغاز السائل لمحافظة كربلاء من ( 500 طن الى 600 طن) يوميا طيلة فترة الزيارة لتامين الاحتياج في معامل التعبئة من المادة لتجهيز اسطوانات الغاز السائل".

وعلى السياق ذاته قال وكيل مدير عام شركة خطوط الانابيب النفطية المكلف بادارة الشركة ماجد عبدالرضا ان "الشركة استنفرت كافة امكاناتها البشرية والفنية للمشاركة ضمن خطة الوزارة الوقودية للمناسبة حيث تم تهيئة المستودعات لضخ المشتقات النفطية وتجهيزها الى منافذ التوزيع".

ويذكر ان وزارة النفط تعد خطة سنوية لتامين الوقود اللازم لاحياء المناسبات الدينية المليونية وتسخر كافة الامكانات لانجاح خطتها وانجاح مراسم الزيارات.

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