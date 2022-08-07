أهالي نهر سعد في ميسان يتظاهرون للمطالبة بالخدمات

2022/08/07 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني

نظم عدد من أهالي منطقة نهر سعد في قضاء كميت، اليوم الأحد، تظاهرة للمطالبة بتوفير الخدمات ومعالجة شحِّ المياه.

وقالت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أهالي منطقة نهر سعد في قضاء كميت تظاهروا للمطالبة بتوفير الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وتوفير فرص العمل للشباب".

وأكد أهالي نهر سعد في ميسان، أن" هذه التظاهرة جاءت بسبب قلة ساعات تجهيزهم بالكهرباء وتردي الخدمات في هذا المشروع المهم والاقتصادي الذي كان يغذي السلَّة الغذائية للمحافظة بإنتاج الحبوب".

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