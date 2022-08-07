جمهورية العراق تعرب عن ادانتها واستنكارها لـ”العدوان” الإسرائيلي على غزة

2022/08/07 | 14:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت جمهورية العراق عن ادانتها واستنكارها لـ”العدوان” الإسرائيلي على غزة.وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية العراقية: ان “العراق يعربُ عن إدانتهِ واستنكارهِ للعدوان الصهيونيّ، الذي أستهدف مناطق مُتعددة بقطاع غزة، أسفر عن استشهاد عددٍ من المواطنين الفلسطينيين … Readmore

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