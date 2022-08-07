ائتلاف النصر يعلن رفضه لأي قمع للمتظاهرين ومصادرة حرياتهم المدنية

2022/08/07 | 14:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ائتلاف النصر رفضه لأي قمع للمتظاهرين ومصادرة حرياتهم المدنية.وذكر بيان صادر عن الائتلاف: ان “ائتلاف النصر يؤكد أنّ الحقوق والحريات واحدة ومتكافئة لجميع العراقيين، وهي كل لا يتجزأ في عموم العراق”.ائتلاف النصر اوضح انه في طليعة هذه … Readmore

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