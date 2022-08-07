السجن المؤبد لمدانين باستهداف مطار بغداد

2022/08/07 | 14:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الأحد، 7 آب، 2022، حكما بالسجن المؤبد بحق أربعة مجرمين...

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